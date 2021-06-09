Работа по совместительству: нюансы трудоустройства

Специалисты управления по вопросам труда ГУ Гоструда в Днепропетровской области предоставили разъяснение относительно работы по совместительству, сообщает ЛигаБизнес.

Совместительством считается выполнение работником, кроме своей основной, другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или другом предприятии, в учреждении, организации или у физического лица по найму.

Работа по совместительству регламентируется постановлением Кабмина "О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций" от 3 апреля в 1993 г. № 245 и Положением об условиях работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций, утвержденным приказом Минтруда Украины, Минюста и Минфина от 28 июня в 1993 г. № 43.

Этими документами также установлены ограничения на работу по совместительству для определенных категорий работников. При этом руководителями государственных предприятий, учреждений и организаций вместе с профсоюзными комитетами могут вводиться ограничения относительно работников отдельных профессий и должностей, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда, дополнительная работа которых может привести к последствиям, которые негативно повлияют на состоянии их здоровья и безопасности производства. Эти ограничения также распространяются на лиц, которые не достигли 18 лет, и беременных женщин.

Также установлены ограничение длительности работы по совместительству для работников государственных предприятий: 4 часа на день и полный рабочий день в выходной. А общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна превышать половину месячной нормы рабочего времени, но на предприятиях других форм собственности работать по совместительству можно больше.

Вообще не имеют права работать по совместительству руководители госпредприятий, их заместители; руководители структурных подразделений (цехов, отделов, лабораторий и тому подобное) и их заместители (за исключением научной, преподавательской, медицинской и творческой деятельности).

Соответствующие разъяснения Министерство труда и социальной политики Украины по данному вопросу также приводит в своих письмах № 243/06/186-08 от 08.08.2008 и № 294/13/116-10 от 16.09.2010.

Работник, который принимается на работу по совместительству на другое предприятие, в учреждение, организацию должен предъявить владельцу или уполномоченному им органу паспорт. Если работа по совместительству требует специальных знаний, работодатель имеет право требовать предъявления диплома или другого документа об образовании или профессиональной подготовке. На основании заявления работника издают приказ о приеме на работу по совместительству. Поскольку трудовая книжка работника находится по основному месту работы, соответственно запись в нее о приеме на работу по совместительству может проводиться по желанию работника по основному месту работы на основании извлечения из приказа о работе по совместительству.

Также в случае принятия на работу по совместительству необходимо соблюдать требования ч. 3 ст. 24 КЗоТ, согласно которой работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя, и сообщения Государственной фискальной службы Украины о приеме работника на работу.

Уволиться работник-совместитель может на общих основаниях, то есть по собственному желанию, по соглашению сторон, в случае истечения срока договора, по инициативе владельца и тому подобное (ст.ст. 36, 38, 40, 41 КЗоТ Украины). Кроме этого установление дополнительных оснований для освобождения работников-совместителей возможно только для государственных предприятий в случае приема другого работника, который будет занимать эту же должность не по совместительству, или в случае ограничения на совместительство в связи с особыми условиями и режимом труда.