Культовый спортбайк Suzuki вернули в производство

Легенарный Suzuki Hayabusa возвращается. После недлительного отсутствия на рынке модель снова в строю – представили третье ее поколение, сообщает АвтоПортал.

Новый Сузуки Хаябуса 2021 не стали радикально менять. По сути, это серьезно доработанный мотоцикл второго поколения. Хотя в ходе разработки рассматривались разные нестандартные идеи вроде установки турбины, но все же в Suzuki решили пойти эволюционным путем – это позволило удержать цену на уровне 18 500 евро.

Suzuki Hayabusa 2021 сохранил знакомый силуэт и от предшественника его можно отличить, прежде всего, по современной светодиодной оптике. Масса составляет 264 кг.

Спортбайк Сузуки по-прежнему оснащен 1,3-литровой четверкой. Она не претерпела серьезных изменений, а из-за новых эко-стандартов даже потеряла в отдаче. Так, мощность снизилась до 188 л. с., а крутящий момент – до 150 Н∙м. Тем не менее, на низах и средних оборотах тяги стало больше.

К тому же, новый Suzuki Hayabusa стал немного быстрее – 3,2 с до сотни. Максимальная скорость ограничена на 299 км/ч. У байка знакомая подвеска KYB и тормоза Brembo. Оснащение включает ABS и трэкшн-контроль.