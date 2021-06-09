Кабмин назначил шесть новых замминистров

Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 9 июня, принял решение о ряде кадровых изменений. Правительство назначило временно исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства экономики Украины Галабудскую Татьяну Николаевну, ранее она занимала должность начальника отдела обеспечения внутреннего контроля ведомства, сообщает Страна.ua.

Кабмин назначил:

Васькова Юрия Юрьевича – заместителем Министра инфраструктуры Украины;

Юрченко Анну Станиславовну – заместителем Министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции;

Комариду Александра Олеговича – заместителем Министра здравоохранения Украины по вопросам европейской интеграции;

Льва Михаила Александровича – заместителем Министра экономики Украины;

Глущенко Светлану Владимировну – заместителем Министра экономики Украины;

Бучко Владимира Анатольевича – первым заместителем председателя Государственной службы геологии и недр Украины;

Калениченко Наталью Григорьевну – заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Правительство распорядилось уволить:

Льва Михаила Александровича – с должности первого заместителя председателя Государственного космического агентства Украины.

Кабмин согласовал назначение:

Андрущенко Александра Анатольевича – на должность генерального директора Государственного предприятия специальной связи;

Мишина Михаила Николаевича – на должность директора частного акционерного общества "Украинский институт по проектированию и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры "Гипросвязь".

Правительство освободило:

Бучко Владимира Анатольевича – с должности государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины.