Немецкая компания Opel представила обновленный кроссовер Grandland. Автомобиль щеголяет новым фирменным оформление передней панели кузова Opel Vizor, а также полностью цифровым кокпитом Pure Panel, сообщает Обозреватель.

Компания Opel продолжает планомерное обновление своего модельного ряда. После компактных Mokka и Crossland свою порцию обновлений получил самый крупный кроссовер в семействе бренда – Grandland.

Узнать новинку можно по новому дизайну передней части – Opel Vizor. Источник: Opel

В частности, новинка получила адаптивную систему головного света IntelliLux LED Pixel Light со 168 светодиодами. Аналогичная светотехника используется на флагмане компании – седане Insignia. Кроме того, в арсенале новинки впервые появилась система ночного видения Night Vision. Она способна распознавать пешеходов и животных на расстоянии до 100 м и предупреждать водителя об опасности. Также автомобиль получил систему Highway Integration Assist, которая удерживает автомобиль в полосе движения и контролирует дистанцию до машин впереди.

Система Highway Integration Assist удерживает авто в полосе движения и контролирует дистанцию до машин впереди. Источник: Opel

Узнать новинку можно по новому дизайну передней части – Opel Vizor, для которого характерно объединенные в общий затемненный блок облицовка радиатора и фары.

В салоне новинки появилась полностью цифровая панель приборов Opel Pure Panel. На панели под общим стеклом располагается два широких дисплея диагональю 12 и 10 дюймов. Первый отвечает за оперативную информацию для водителя, а второй, с сенсорным управлением, позволяет управлять инфо-развлекательной системой и вспомогательными функциями.

Цифровой кокпит Opel Pure Panel. Источник: Opel

Информация о моторной гамме, ценах и комплектациях появится до конца месяца, а производство стартует на немецком заводе в Айзенахе осенью.