Африканские страны просят срочно поделиться с ними COVID-вакциной

В Африке из-за нехватки вакцин бьют тревогу и просят богатые страны поделиться излишками, пишут международные СМИ.

По данным университета Джона Хопкинса, в Южной Африке – африканской стране с наиболее стабильной экономикой – полностью вакцинированы лишь 0,8% населения, тогда как в Нигерии – крупнейшей стране континента с населением более 200 млн человек – около 0,1%.

В ряде стран ситуация доходит до абсурда: препараты вывозят из сельской местности, потому что их не хватает в городах.

“Я хотел бы верить, что страны Большой семерки, большинство из которых сохранили избыточные дозы вакцин, хотят быть на правильной стороне истории. Раздайте эти вакцины. Нам нужно увидеть эти вакцины, а не просто обещания и добрую волю”, – сказал вирусолог Африканского центра контроля заболеваний Джон Нкенгасонг.

Многие нуждающиеся заявляют о проблеме более прямолинейно.

“Люди умирают. Время против нас. Это безумие!” – написала адвокат по правам человека из ЮАР Фатима Хасан.

США уже согласились немедленно предоставить странам Африки 5 млн доз вакцины, однако это не решит заявленные проблемы. С учетом предоставленной помощи ВОЗ, международной инициативы COVAX и сделки с Johnson & Johnson государствам не хватает около 700 млн доз препаратов.