Как уберечься от удара молнии

С приходом лета и жары в Украине начинаются грозы, это - типичное атмосферное явление теплого времени года. Самыми опасными во время грозы являются разряды молнии.

Отметим, что по статистике, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3000 человек. О том, как уберечься в непогоду﻿ от несчастного случая - в материале ниже.

На сайте ведомства ГСЧС﻿ советуют соблюдать следующие правила во время грозы:

Если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. Помните, что в помещении не должно быть сквозняка. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов;

На улице избегайте высоких деревьев, металлических заборов, стен, возле которых растут деревья;

В лесу найдите низкие деревья, стоящие рядом. Ни в коем случае не бегайте и не плавайте. Помните, что дуб, тополь, сосна и ель - наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты;

В поле найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим. Если поблизости нет сухого углубления, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост;

Во время прогулки на велосипеде или мотоцикле срочно остановитесь;

В автомобиле опасность вам не грозит - не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

Кроме того, нужно обратить внимание на некоторые правила безопасного поведения во время грозы, которые могут спасти вашу жизнь.

Так, Telegram-канал ГСЧС﻿ Украины приводит следующие пункты:

Не забудьте убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

Держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев, не паркуйте рядом с ними автотранспорт;

На открытых участках следует спуститься в низину, отойти подальше от водоемов, на открытой местности укрыться в углубление, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи - то ими можно укрыться (подложить под себя).

Напомним, что все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, опасны для использования во время грозы - их обязательно нужно выключить.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните "101".