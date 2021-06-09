Украина увеличила экспорт в ЕС до рекордного уровня

Украина за первые пять месяцев текущего года увеличила экспорт в Европейский Союз почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает УНИАН.

Об этом во время сегодняшнего заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"За первые пять месяцев наш экспорт в Европейский Союз вырос более чем на треть. Это дополнительные 2,7 млрд долл. выручки для украинского экспорта. Сейчас этот экспорт на рекордном уровне, и, естественно, Европейский Союз остаётся нашим основным торговым партнёром. Будем и дальше работать, чтобы украинские предприниматели получали наиболее полный доступ к рынкам Европы и не только" , - сказал он.

По словам премьера, правительство рассчитывает на серьёзное обновление в этом году Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а именно - его торговой части.