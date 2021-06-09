Нидерланды - Украина: время начала матча Евро-2020

Сборная Украины по футболу уже в воскресенье, 13 июня, проведет свой первый матч на чемпионате Европы-2020. В стартовой игре "желто-синие" встретятся с фаворитами группы С Нидерландами, сообщает Обозреватель.

ВО СКОЛЬКО НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Поединок состоится на поле стадиона "Йохан Кройф Арена". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. На игре не будут присутствовать болельщики нашей команды, которым запретили въезд в Королевство.

ГДЕ СМОТРЕТЬ НИДЕРЛАНДЫ – УКРАИНА

Увидеть поединок можно будет благодаря прямой трансляции на общенациональном канале "Украина". Кроме того, игру покажут специализированные "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Кроме того, эфир из столицы Нидерландов организовывают российский федеральный Первый канал и белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА ПОБЕДИТЕЛЯ В ГРУППЕ С ЕВРО-2020

Напомним, в группе С кроме сборных Нидерландов и Украины также выступают Северная Македония и Австрия. Аналитики явным фаворитом в квартете видят первого соперника "желто-синих". Ставки на то, что "оранжевые" займут первое место в квартете, принимаются с коэффициентом 1,33.

Далее идут украинцы, на которых предлагается котировка 6,00. Показатели на триумф Австрии достигают уровня 7,00. А в Северную Македонию верят меньше всего – на ее итоговую победу в группе можно поставить с индексом 21,00.



