Беременная Осадчая покрасовалась на отдыхе платьем за 2 тысячи гривен

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд из совместной коллекции с дизайнером Андре Таном. Так, белоснежное платье с поясом стоит 2 тысячи гривен, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото ведущая опубликовала на странице в Instagram. Фанаты оценили образ знаменитости и засыпали ее комплиментами.

Осадчая вышла на публику в укороченном черном платье в горох. Наряд фиксируется запахом с удлиненным тканевым шнурком. Также образ дополняет короткий рукав и V-образное декольте. Свой лук знаменитость завершила стильными солнцезащитными очками, шляпой и украшениями.

Осадчая в стильном образе. Источник: instagram.com/kosadcha