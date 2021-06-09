В Беларуси заявили, что вся Украина, кроме Донбасса, оккупирована
На белорусском телевидении пропагандисты заявили о полностью "оккупированной Украине", кроме территорий Донбасса, сообщает Деловая столица.
Высказыванием, в частности, отличился
"магистр политических наук" Беларуси Виктор Саевич. Разговор состоялся в эфире CTVBY от 8 июня.
"К сожалению, нынешняя Украина – эта страна, скажем честно, находится под оккупацией. Киев и большая часть страны за исключением Донбасса, это все оккупировано коллективным Западом", – заявил белорусский "политэксперт".
Он продолжил, отметив, что
"Киев абсолютно не самостоятелен" и
"там будут делать то, что скажут". Помимо этого, Саевич заявил, что
"в Киеве нет президента, правительства", а якобы есть
"бургомистр", которого назначает Вашингтон. Украинцы же, по мнению пропагандиста,
"просят Россию и Беларусь о помощи".
Также в студии
"эксперты" высказались о якобы
"террористическом режиме в Украине" и что
"белорусы хотят освободить братский народ".
Смотрите на видео с 15:45