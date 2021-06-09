В Беларуси заявили, что вся Украина, кроме Донбасса, оккупирована

На белорусском телевидении пропагандисты заявили о полностью "оккупированной Украине", кроме территорий Донбасса, сообщает Деловая столица.

Высказыванием, в частности, отличился "магистр политических наук" Беларуси Виктор Саевич. Разговор состоялся в эфире CTVBY от 8 июня.

"К сожалению, нынешняя Украина – эта страна, скажем честно, находится под оккупацией. Киев и большая часть страны за исключением Донбасса, это все оккупировано коллективным Западом" , – заявил белорусский "политэксперт".

Он продолжил, отметив, что "Киев абсолютно не самостоятелен" и "там будут делать то, что скажут". Помимо этого, Саевич заявил, что "в Киеве нет президента, правительства" , а якобы есть "бургомистр" , которого назначает Вашингтон. Украинцы же, по мнению пропагандиста, "просят Россию и Беларусь о помощи".

Также в студии "эксперты" высказались о якобы "террористическом режиме в Украине" и что "белорусы хотят освободить братский народ".

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