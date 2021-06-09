Переселенцам упростили получение водительских прав

В Украине сервисные центры Министерства внутренних дел начали регистрировать транспортные средства и выдавать водительские удостоверения всем внутренне перемещенным лицам. В МВД усовершенствовали обе процедуры, сообщает Обозреватель.

8 июня 2021 года вступило в силу постановление Кабинета Министров от 2 июня 2021 года №580, которым внесены изменения в нормативные акты, регламентирующие выдачу водительского удостоверения и регистрации транспортных средств. Об этом пишут на сайте﻿ ведомства.

Теперь переселенцы без зарегистрированного основного места жительства могут получать следующие услуги:

сдавать экзамены на право управления транспортными средствами;

обменивать и восстанавливать водительское удостоверение;

регистрировать и перерегистрировать транспортные средства.

Чтобы воспользоваться услугами нужно в пакет необходимых документов добавить справку о постановке на учет внутреннего перемещенного лица, в которой указано фактическое место жительства. Также администратору сервисного центра МВД можно предъявить справку в электронном формате через приложение Действие.