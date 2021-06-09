Рада может лишить депутатских выплат 78 нардепов-"прогульщиков"

Верховная рада может лишить депутатских выплат 78 народных депутатов за прогулы. Комитет по вопросам регламента обратился к председателю парламента Дмитрия Разумкову с соответствующим предложением. ﻿Об этом заявил член комитета Павел Фролов, сообщает РБК-Украина.

"Регламентный комитет ВР обратился к спикеру насчет невыплаты "депутатских" (45 тыс. грн) за май этого года 78 нардепам", — отметил парламентарий.

В случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета нардепа лишают зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета – более 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.

Фролов информирует, что выплат могут лишить 27 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", 18 – от "Слуги народа", 8 – от "Батькивщины", 8 – из депутатской группы "За майбутнє", семь – из группы "Довира", шестерых внефракционных, трех из фракции "Европейская солидарность", а также одного нардепа от фракции "Голос".

Указано, что экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" средств за май составит 3,5 млн гривен.

Вместе с тем регламентный комитет предлагает реабилитировать двух депутатов от СН, которые отсутствовали в мае по уважительным причинам.

"Перечень "прогульщиков" – не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на "пленарке" или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", – заверил член комитета.

Комитет избирателей ранее сообщал, что больше всего пленарных заседаний ВР во время четвертой сессии прогуливали народные депутаты группы "За майбутнє". Также низкие показатели регистрации народных депутатов из ОПЗЖ.