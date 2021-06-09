Закон о деолигархизации: как украинцы относятся к инициативе Зеленского

35,7% украинцев расценивают намерения президента Украины Владимира Зеленского провести деолигархизацию в стране популистским шагом с целью повышения собственного рейтинга. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis c 28 мая по 3 июня 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом 20,1% опрошенных считают, что эта инициатива является искренним стремлением к справедливости, а 11,4% - шагом, который позволит Украине стать успешной.

12,9% опрошенных считают, что такие намерения являются попытками Зеленского и его окружения перераспределить собственность и самим стать олигархами, и еще 8,8% расценивают это, как попытку взять под свой контроль принадлежащие олигархам телеканалы.

4,7% респондентов дали другой ответ, а 17,9% затруднились с ответом или отказались отвечать.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах страны. Статистическая ошибка выборки: +/- 2,4%.