Врач рассказал, что произойдет с организмом, если часто пить пиво

Многие люди считают, что зависимость может быть только от крепких напитков, но это миф. ﻿Врач-нарколог рассказал про последствия частого употребления пива. Пенный алкоголь полюбляют многие украинцы особенно в летнее время, сообщает U-News.

Да и реклама показывает нам, что пиво – безобидный способ утолить жажду и хорошо провести время в компании друзей. Но медики говорят, что на деле все не так, ведь частое употребление пива чревато серьезными проблемами.



Медики давно уже выделяют зависимость от пива в отдельный вид – так называемый пивной алкоголизм. Такое пристрастие может постепенно развиваться в течение нескольких лет, а в результате приводит к переходу на более крепкие напитки.

«Пивная зависимость опасна специфическим отношением общества к употреблению пива. Воспринимать это как проблему, причем требующую лечения, здоровью и жизни человека - мешают финансовые компании, ярко и интересно представляющие пиво на рынке. Пиво предлагается, как утоляющий жажду напиток, но при этом умалчивается, что в каждой бутылке содержится 50-100 грамм чистого спирта», – говорит врач-нарколог Сергей Худолей.

Последствия пивного алкоголизма для организма человека

Нарушается работа сердечно-сосудистой системы (происходит утолщение сердечной стенки, расширение полости – «пивное сердце», некроз сердечной мышцы, инфаркт).

Пиво негативно сказывается на работе ЖКТ и других органов (вероятно развитие гастрита, панкреатита, гепатоза, цирроза печени, нарушение функции почек).

Меняется внешний вид человека – появляется отечность конечностей, одутловатость лица.

Из-за нарушения гормонального фона у мужчин развивается ожирение «по женскому типу» (увеличение груди, таза, живота), у женщин грубеет голос, появляются волосы на лице, нарушается либидо, репродуктивная функция.

Влияет напиток также на мозг и нервную систему: происходит гибель клеток головного мозга, развивается деменция, эпилепсия, ухудшается зрение, слух, появляются нарушения сна, возможна невропатия, нарушение чувствительности, парезы конечностей.