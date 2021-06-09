В Мариуполе офис партии Медведчука "украсили людьми"
В Мариуполе неизвестные "приукрасили" офис партии кума Путина Виктора Медведчука ОПЗЖ, сообщает Деловая столица.
Инцидент случился в ночь на сегодня. Вандалы испортили фасад здания, сорвали партийную символику и разрисовали окна и стены изображениями повешенных людей. В партии добавили, что это уже пятое нападение за последние восемь месяцев.
"Несмотря на переданные видеозаписи, правоохранители до сих пор не нашли нападавших. Написаны заявления в полицию, открыты дела, но следствие не продвигается", — говорится в сообщении.
В руководстве ОПЗЖ связали погромы с активной позицией фракции в местном горсовете. Напомним, в декабре 2020 года в Харькове неизвестные повредили вывески на партийном офисе
"Оппозиционной платформы — За жизнь".