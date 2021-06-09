Без сюрпризов: в четверг Украину продолжат заливать дожди

Сильные дожди, которые уже с неделю терроризируют Украину, продолжат проливаться по всей стране, делая погоду не совсем летней.

В четверг, 10 июня, во всех областях термометры покажут около +22...+24 градусов днем, ночью в западных регионах ожидается от 11 до 14 по Цельсию, в центральных и северных – 12-15, в южных и восточных – 13-16. В Волынской, Ровненской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях в светлое время воздух может прогреться до +26°C.

По всей стране прогнозируют ливни с грозами. Наиболее сильные – на севере и северо-западе Украины; в Крыму и восточных регионах – менее ощутимые. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

ГСЧС предупреждает, что в связи с плохой погодой будет введен Ⅰ (желтый) уровень опасности на дорогах. Среди причин – гроза, шквальный ветер до 15-20 м/с, град.

Во Львовской, Тернопольской, Ровненской и Волынской областях фиксируют чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве дождь, возможно, с грозой. Днем жители и гости столицы могут рассчитывать на +21...+23 градуса, ночью – на 13-15 с отметкой “плюс”. Скорость ветра – 3-4 м/с.