Рак щитовидной железы проявляется пятью признаками

Британский врач перечислил несколько ключевых признаков того, что у человека может развиваться рак щитовидной железы, сообщает U-News.

В интервью изданию Express врач Жан-Пьер Джиннон заявил, что «люди должны знать о физических проявлениях опухоли», возникающей в щитовидной железе. Доктор Джиннон заметил, что наиболее характерным признаком заболевания является опухоль или шишка, возникающая вблизи адамова яблока на передней части шеи.

Говоря об этом, медик пояснил, что «обычно это твердая и плотная шишка медленно растет и безболезненно движется вверх и вниз при глотании».

По словам доктора Джиннона, образование на шее не всегда указывает именно на рак – иногда это является симптомом того, что организм подвергся инфекции, и его иммунная система включилась в борьбу с ней. Но если шишка увеличивается, становится более плотной и твердой, а также держится на шее более двух недель, это обязательно должно стать поводом для обращения к врачу.

Также эксперт заметил, что нужно всегда обращать внимание на какие-либо трудности, возникающие при глотании во время еды или питья. В случае рака щитовидной железы затрудненное глотание может сопровождаться болью. Обследоваться необходимо, если подобное изменение, возникнув, держится три недели и дольше.

Другими признаками рака щитовидной железы могут быть