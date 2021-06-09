Борьба за звезды: за что отелям снижают статус

Украинские отели продолжают борьбу за звезды в надежде открыть игорные заведения на своей территории. Но многим отказывают даже в «трех звездах» — минимальном статусе для реализации такого проекта, пишет Виктор Складчиков, The Page.

Комиссия по категоризации и присвоению звезд украинским отелям продолжает свою работу. На сегодняшний день состоялось уже восемь заседаний. Первое прошло 16 марта 2021 года.

С тех пор число предоставляемых отельерами заявок постоянно растет. Это не в последнюю очередь связано с возможностью разместить игорные заведения на территории отельных комплексов от категории «3 звезды» и выше.

«Количество гостиниц, желающих получить свидетельство, возросло из-за того, что в прошлом году государство легализовало игорный бизнес на территории Украины и позволило игорным заведениям размещаться на территории отелей», - рассказала руководитель направления адвокатуры ОО «Совет защиты конкуренции и потребителей» Галина Верцимаха.

Всего на данный момент в Комиссию на рассмотрение категории было подано 98 заявок. По итогам предыдущих заседаний 89 из них уже рассмотрено. 51 отелю подтвердили их запрос на присвоение звезд. Десяти в предоставлении запрашиваемой категории было отказано. Также произошло понижение «звездности» двум отелям. Остальные запросы были возвращены на доработку документации.

Согласно результатам предпоследнего заседания, семи отелям были присвоены следующие категории:

отель «Галицька корона», Львовская область – «3 звезды»;

отель «Панська гора», Львовская область – «3 звезды»;

отель Hilton Kyiv, г. Киев – «5 звезд»;

отель «Либідь-Плаза», г. Хмельницкий – «4 звезды»;

«ОК Одесса», г. Одесса – «3 звезды»;

«Аркадия», г. Одесса – «3 звезды»;

Cherkasy PALACE, г. Черкассы – «3 звезды».

Отказ в предоставлении категории «4 звезды» получили гостиницы «Мир» (г. Харьков) и «Черное море» (г. Одесса). Отказ был мотивирован, в том числе неприспособленностью гостиничной инфраструктуры для лиц с инвалидностью. Также отказали в присвоении категории гостинице «Звезда» (г. Кропивницкий), которая претендовала на категорию «3 звезды».

Среди самых распространенных причин несоответствия отелей в зависимости от категории можно назвать такие, как:

неудобные или отсутствующие пандусы, необорудованные туалеты и ванные комнаты для маломобильных категорий туристов;

некачественные системы вентиляции и кондиционирования, неподтверждение наличия резервного водоснабжения, аварийного освещения, генератора;

отсутствие лифтов и противопожарных инструкций, отдельных входов в ресторан;

отсутствие камер хранения и сейфов, пунктов обмена валют, парикмахерской, бытовой комнаты, комнаты хранения;

недостаточное количество парковочных мест и вместимости ресторана или кафе;

отсутствие большинства документов, подтверждающих наличие необходимого бытового оборудования в номере (фен, утюг, наборы для шитья и т.д.);

несоответствие режима работы кафе или ресторанов в категориях 4 и 5 звезд.

Напомним, что полномочия по установлению категорий гостиницам с прошлого года были переданы из ведомства Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Государственному агентству развития туризма, деятельность которого регулируется министром культуры и информационной политики Украины.

Все, кто планирует отдых или рабочую командировку, выбирают для себя лучший вариант для проживания — комфортабельный отель с качественным оборудованием и сервисом.

«Поэтому немало гостиниц стремятся пройти процедуру оценки и получения «звезды». Ведь, чем больше их будет, тем больше вероятность того, что путешественник выберет именно этот отель. Но не надо забывать, что с увеличением количества «звезд» на фасаде отеля растут и требования к его оснащенности и уровню обслуживания. Поэтому все представленные комиссии документы изучаются крайне тщательно», - добавила Галина Верцимаха.

Первоочередным приоритетом является безопасность и комфорт туриста, рассказала глава Комиссии по категоризации, председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив:

«Являясь государственным органом, мы работаем над обновлением стандартов категоризации средств размещения и совершенствованием процедур контроля. К сожалению, действующая законодательная база по категоризации средств размещения является устаревшей. На сегодня во время присвоения звезд мы должны руководствоваться Госстандартом 2003 года, который еще в начале 2000-х не отличался актуальностью. Поэтому часто встречаются действительно смешные требования, а некоторые из них даже идут вразрез с действительными императивами. Например, в номере трехзвездочного отеля обязательно должна быть пепельница, что намекает на разрешение курить в помещении, – но мы все помним о запрете курения в общественных местах».