Госдолг Украины перед МВФ предлагают реструктуризировать

На сайте парламента появился проект постановления о комплексе неотложных мер по практической реализации реструктуризации внешнего государственного долга Украины перед Международным валютным фондом (№5607, сообщает UBR.

Документ уже направлен на рассмотрение комитета по вопросам бюджета.

Он обязывает Кабмин создать обращение к МВФ относительно реструктуризации долга Украины, а также провести соответствующие консультации.

В проекте объясняется, что в этом году страна заплатит по внешним долгам 627,08 млрд грн. Это почти половина всей расходной части бюджета. "Пик" выплат планируется в сентябре – 102 млрд грн.

В пояснительной записке отмечается, что за 25 лет сотрудничества МВФ заключил с нашей страной 10 договоров. Предполагалось, что деньги пойдут на развитие экономики. Однако коррективы внесли, в частности, конфликт на Донбассе и пандемия Covid-19.

"Привлечение средств от МВФ неоднозначно влияет как на экономику, так и на политическое положение страны, вызывает дискуссии среди ученых, экспертов и общественности о необходимости сотрудничества с МВФ, его оценки и дальнейшего сотрудничества" , – считают авторы.

По их данным, большинство из предложенных со стороны Международного валютного фонда реформ были противоречивыми и малоэффективными для Украины, поэтому дальнейшее сотрудничество должно быть пересмотрено.

Тем более, как отмечают инициаторы, в прошлом году более 300 законодателей со всего мира обратились с просьбой списать долги беднейших стран и увеличить финансирование для предотвращения глобального экономического спада. Поэтому в обращении к МВФ необходимо отметить, что в Украине зафиксировано значительное падение социального-экономического состояния во время пандемии, уменьшение доходов населения и как следствие рост бедности.

Всего по состоянию на май 2021 г. Украина получила от МВФ $35,2 млрд. Возвращено – около $18 млрд. На проценты ушло $3 млрд.