Российского поэта отравили агенты ФСБ, которые совершили покушение на Навального

В расследовании The Insider и Bellingcat заявили, что российского интеллектуала, поэта и откровенного критика президента РФ Владимира Путина Дмитрия Быкова отравили агенты ФСБ, совершившие покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает Новое время.

Быков был отравлен в апреле 2019 года после поездки по регионам, ему удалось выжить.

Расследователи выяснили, что в этом покушении на убийство участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. Покушению также предшествовала долгая слежка (сотрудники ФСБ летали вслед за Быковым в течение года) и, как и в случае с Навальным, после отравления делались ложные заявления о "нетранспортабельности" пациента.

Кроме того, гостиница, где, судя по всему, отравили Быкова, может быть связана и с отравлением Навального.

Быков тяжело заболел во время полета в Уфу, у него началась неконтролируемая рвота, и он окончательно потерял сознание сразу после приземления самолета. Он оставался в коме пять дней, страдая от того, что врачи первоначально диагностировали как отек мозга и критический уровень глюкозы в крови.

Его подключили к аппарату ИВЛ и лечили симптоматически с помощью антибиотиков широкого действия против неизвестного источника "бактериального отравления".

После настойчивого вмешательства коллег из Новой газеты и вопреки препятствиям со стороны властей, Быков в конечном итоге был доставлен в московский неврологический институт, где 20 апреля 2019 года пришел в сознание. В течение следующей недели его состояние улучшилось, и 26 апреля он был выписан, несмотря на то, что причина его внезапной неврологической болезни остается неустановленной.

Эксперты по химическому оружию, с которыми консультировался Bellingcat, подтвердили, что тяжелые медицинские симптомы Быкова можно объяснить неврологическими последствиями отравления фосфорорганическими соединениями.