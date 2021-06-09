Госстат опубликовал данные по инфляции с начала года

Рост потребительских цен в Украине по итогам мая 2021 года ускорился в годовом измерении до 9,5% с 8,4% по итогам апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду, в мае инфляция выросла до 1,3% с 0,7% в апреле, в то же время базовая инфляция осталась на уровне 0,7%.

В целом за первых пять месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,1%, базовая – 3,9%.

Правительство Украины прогнозирует на этот года инфляцию 8,9%, Нацбанк – 8%. По мнению НБУ, пик инфляционного всплеска на уровне около 9,6% придется на третий квартал 2021 года, а осенью инфляция начнет снижаться. Инфляция вернется в целевой диапазон 5%±1 п. п. в первом полугодии 2022 года, где и будет оставаться в дальнейшем, считает Нацбанк.

По данным Госстата, на потребительском рынке в мае к апрелю 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки возросли на 1,7%. Больше всего (на 14,5% и 6,8%) подорожали фрукты и подсолнечное масло. На 1,8-1,0% выросли цены на мясо и мясопродукты, макаронные изделия, рис, масло, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 17,5% подешевели яйца, на 0,5% - овощи.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 3,9% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 14,6%.

Цены на транспорт выросли на 0,7%, в первую очередь, за счет подорожания проезда в железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте на 3% и 1,7% соответственно, топлива и масел - на 1%.