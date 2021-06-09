Шарий рассказал, кто стоит за его преследованием

Блогер Анатолий Шарий в своем видеообращении заявил, что экс-заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов якобы стоит за преследованием «Партии Шария» со стороны власти, сообщает InfoResist.

По словам блогера, постановление об обысках у основателей «Партии Шария» было подписано судьей Витой Бортницкой, которая якобы связана с Олегом Татаровым.