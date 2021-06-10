Украина признала водительские удостоверения ОАЭ

Кабинет Министров утвердил меморандум между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений, сообщает 24 Канал.

Украина утвердила меморандум с ОАЭ о взаимном признании водительских удостоверений. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 9 июня, передают “Украинские Новости”.

Отмечается, что целью меморандума является создание возможности для граждан Украины и ОАЭ, которые переезжают в государство другой стороны, осуществлять обмен национальных удостоверений водителя по упрощенной процедуре.

Устанавливается, что обмен происходит без необходимости прохождения соответствующих практических и теоретических экзаменов.

Также отмечается механизм взаимодействия между компетентными органами для подтверждения факта выдачи удостоверения, которое подается для обмена, и другие условия, необходимые для осуществления такого обмена.

Отмечается, что меморандум подписан 14 февраля 2021 года в ОАЭ между Министерством внутренних дел Украины и Министерством внутренних дел ОАЭ.

Утверждение меморандума Кабмином является внутригосударственной процедурой, необходимой для вступления в силу.