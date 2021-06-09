Обнаружена крупнейшая в истории база украденных паролей

В интернете обнаружен файл объемом 100 ГБ, который содержит 8,4 млрд "слитых" паролей, сообщает UBR.

Размещенный на хакерском форуме файл называется RockYou2021, что является отсылкой на большую утечку RockYou в 2009 году, когда у пользователей соцсетей "увели" более 32 млн паролей. В этом файле содержатся пароли длиной от 6 до 20 символов, украденные различными методами, а база парольных комбинаций называется крупнейшей в истории.

Учитывая тот факт, что в сети находится всего около 4,7 млрд населения планеты, база RockYou2021 потенциально может содержать пароли всех интернет-пользователей. По этой причине CyberNews рекомендует пользователям немедленно проверить, не скомпрометированы ли их пароли.

Также специалисты дали несколько советов, как защитить свои личные данные от внешнего вмешательства: