Украинский контингент вернулся из Афганистана

Украинский персонал в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в полном составе вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня, сообщает Деловая столица.

"Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021 года по результатам проведения заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств-контрибуторов Миссии" , — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

В состав Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане входил 21 военнослужащий ВСУ.

Отмечается, что основными задачами украинских военных были:

выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии РП-А;

ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности;

выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживанию взрывоопасных предметов;

дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и т. п.