Украинский контингент вернулся из Афганистана
Украинский персонал в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в полном составе вернулся в Украину в период с 1 по 5 июня, сообщает Деловая столица.
"Плановое возвращение состоялось в соответствии с решением стороны НАТО по завершению деятельности Миссии, которое было принято 14 апреля 2021 года по результатам проведения заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел и министров обороны государств-контрибуторов Миссии", — говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
В состав Миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане входил 21 военнослужащий ВСУ.
Отмечается, что основными задачами украинских военных были:
- выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Миссии РП-А;
- ведение инженерной разведки путей движения, объектов и местности;
- выполнение мероприятий по противодействию применению самодельных взрывных устройств и обезвреживанию взрывоопасных предметов;
- дежурство в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и т. п.
"Полученный опыт при выполнении задач Миссии НАТО "Решительная поддержка" украинские военнослужащие будут применять на Родине. В частности, выполняя задачи по назначению по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил", — говорится в сообщении.