Обсуждали откаты: активист записывал разговоры с депутатами и чиновниками

Следователи, занимающиеся делом опального одесского «активиста» Евгения Резвушкина, получили в свое распоряжение новые доказательства его участия в рейдерских схемах и крышевании разного рода нелегального бизнеса, сообщает Думская.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, во время обыска у фигуранта изъяли электронные носители, на которых хранятся записи его телефонных разговоров с депутатами одесского городского и областного советов, а также высокопоставленными полицейскими чинами региона.

Выяснилось, что Резвушкин длительное время записывал на диктофон обсуждения незаконных схем со своими покровителями из органов власти.

По информации нашего собеседника, сейчас покровители «активиста» предпринимают все усилия, чтобы уничтожить эти записи.

Отметим, 3 июня Резвушкина задержали по подозрению в «крышевании» незаконного казино в Беляевском районе.

По данным пресс-службы ГУНП, 44-летний правонарушитель, прикрываясь общественной деятельностью, вымогал у владелицы подпольного бизнеса ежемесячную плату — 80 тысяч грн за обеспечение «поддержки». В случае невыполнения требования он угрожал ей физической расправой и уничтожением имущества.

Евгений также фигурирует в уголовном производстве, открытом по признакам части 3 ст. 298 УК Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия). Речь идет о разграблении царского скифского кургана в селе Скобелево Казанковского района Николаевской области.