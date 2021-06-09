Кулеба рассказал о действиях Украины в случае нового нападения РФ

Украина будет отражать возможное новое нападение российской армии всеми возможными способами, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Берлине на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом.

"Если Путин начнет новую фазу войны, то российская армия, вооруженная новейшим оружием, будет снова атаковать Украину, а мы будем защищаться тем, что имеем в распоряжении. Это будет новая ужасная реальность, с которой нам придется столкнуться" , — сказал Кулеба.

Министр выразил надежду, что до нового нападения России на Украину не дойдет.

Кулеба выразил благодарность Маасу за то, что Германия сосредоточивает внимание на политическом урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.