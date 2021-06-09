Рост цен на мясо: производители обратились к Зеленскому

В Украине необходимо не допустить проявлений налоговой дискриминации при формировании механизма взимания налогов на производителей мясной промышленности, сообщает UBR.

Об этом заявляют в ассоциации "Мясной отрасли".

Там подготовили открытое обращение к президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и народным депутатам. В нем представители ассоциации отмечают необходимость сдерживания роста цен на мясо для населения.

В частности, авторы обращения указывают, что из-за уменьшения ставки НДС только на живых свиней и крупный рогатый скот цены для потребителей на мясо и мясные продукты выросли на 6-10%.

"Мясокомбинаты вынуждены доплачивать разницу НДС, что и приводит к увеличению цены ритейла, а затем и для потребителей. Кроме того, Украина будет терять 20 млрд грн ежегодно через теневые сделки, которые, к тому же, увеличивают количество фальсификата" , – говорится в обращении.

Отмечается, что снижение ставки НДС, в частности на живых свиней, является дискриминационной нормой по отношению к предприятиям, которые находятся на общей системе налогообложения и "добросовестно платят налоги в бюджет".