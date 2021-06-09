Маас объяснил, почему Германия не поставляет Украине оружие

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что поставка в Украину оружия немецкого производства может негативно повлиять на переговоры с Россией о необходимости проведения встреч в "нормандском формате, сообщает УНИАН.

Об этом Маас сказал в Берлине во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Маас отметил, что сегодня во время разговора с Кулебой упоминался вопрос предоставления Украине оружия.

"Что касается поставок оружия, я говорил, когда мы вместе с господином министром европейских и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом позвонили господину министру иностранных дел России Сергею Лаврову для того, чтобы организовать встречу в «нормандском формате», где Германия и Франция иметют роль посредников, и во время этого телефонного разговора, если бы я сказал, что мы решили поставлять оружие одной из сторон конфликта, - я думаю, что этот телефонный разговор был бы намного короче, чем он был на самом деле" , - подчеркнул Маас.

По его словам, власти ФРГ хотят продолжать помогать Украине, чтобы она развивала свою экономику, повышалось благосостояние граждан.

"Мы хотим также поддерживать безопасность Украины и ее интересы в сфере безопасности, и мы хотим сделать вклад, чтобы на Донбассе воцарился мир. Это наши приоритеты" , - сказал Маас.

Он добавил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Германии в этих вопросах.

Глава МИД от имени немецкого правительства в очередной раз заверил Кулебу, что Германия будет оставаться надежным партнером и донором Украины, если она согласится реализовать различные двусторонние программы по поддержке реформ.

Маас добавил, что Германия может расширить помощь Украине.

Он отметил, что правительство ФРГ четко высказалось в поддержку суверенитета Украины, когда Россия стянула к границе Украины тысячи военных. Также Германия делала заявления о поддержке Украины как член НАТО и в рамках "Большой семерки".