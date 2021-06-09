На доплату сотрудникам МВД выделили 800 млн из "ковидного" фонда

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 588 от 9 июня, опубликованном на Правительственном портале.

Отмечается, что аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн для осуществления доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн - "для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения" на период действия карантина, установленного Кабмином, а также - медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID 19.

Нацгвардии - 16,6 млн грн - для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

ГСЧС - 1,7 млн грн - для осуществления доплаты лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, обеспечивающих жизнедеятельность населения на период действия карантина.

А также - медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Наибольшая сумма предусмотрена Нацполиции - 679,261 млн грн - для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.