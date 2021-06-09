На доплату сотрудникам МВД выделили 800 млн из "ковидного" фонда

На доплату сотрудникам МВД выделили 800 млн из "ковидного" фонда

Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из госбюджета за счет средств, предусмотренных по программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 588 от 9 июня, опубликованном на Правительственном портале.

Отмечается, что аппарату МВД предусмотрено 71,599 млн грн для осуществления доплаты медицинским работникам учреждений здравоохранения, относящихся к сфере управления МВД, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Государственной пограничной службе - 30,8 млн грн - "для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения" на период действия карантина, установленного Кабмином, а также - медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID 19.

Нацгвардии - 16,6 млн грн - для осуществления доплаты военнослужащим, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

ГСЧС - 1,7 млн грн - для осуществления доплаты лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, обеспечивающих жизнедеятельность населения на период действия карантина.

А также - медицинским работникам учреждений здравоохранения, которые непосредственно заняты на работах по ликвидации заболевания на COVID-19.

Наибольшая сумма предусмотрена Нацполиции - 679,261 млн грн - для осуществления доплаты полицейским, которые обеспечивают жизнедеятельность населения на период действия карантина.

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