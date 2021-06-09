В центре Львова бабушка крушила электросамокаты

В центре Львова пожилая женщина уничтожала припаркованные электросамокаты. Прохожие делали ей замечание, однако бабушка на это не реагировала, сообщает РБК-Украина.

На нем видно, что пожилая женщина один за другим бросает на землю электросамокаты. На замечания прохожих бабушка не реагировала.

В сети пишут, что вероятно женщина хотела покататься. Однако, когда у нее не получилось, то она начала крушить электросамокаты.

Отметим, что во Львове это уже не первый случай, когда местные жители уничтожают самокаты. Их выбрасывали в фонтан на площади Рынок и в мусорки.