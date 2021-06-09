Везти товары из-за границы станет дороже
Кабмин рекомендовал Верховной Раде принять изменения в Таможенный кодекс, которыми предлагается снизить лимит на беспошлинный ввоз товаров в Украину, сообщает UBR.
С соответствующей инициативой правительство обратилось к парламенту в среду, 9 июня, утвердив законопроект с упомянутыми законодательными новациями.
В частности, Кабмин предлагает установить предел стоимости на ввоз товаров без налогообложения через пункты пропуска, открытые для воздушного и морского сообщения, в ручной клади или багаже на уровне €430 вместо нынешних €1000.
Через другие пункты пропуска беспошлинный рубеж уменьшается с €500 до €300.
Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, украинское правительство продолжает адаптацию своего законодательства к процедурам, определенным в ЕС и предусмотренным соглашением об ассоциации.
С другой стороны, согласно этому же законопроекту, от налогообложения предлагается освободить научные приборы и оборудование, но при условии, что они предназначены для некоммерческих целей. То есть, расходы для отрасли науки и образования должны уменьшиться.
Одновременно с этим освобождаются от налогов за ввоз оборудования те предприятия, которые переносят свою деятельность на территорию Украины.
"Этим шагом мы призываем крупные предприятия начинать работу в Украине, инвестировать здесь и создавать новые рабочие места", – сказал Шмыгаль.