Аномальная непогода на Донбассе: в Мариуполе затопило улицы

В Мариуполе Донецкой области прошли аномальные дожди, в городе выпала месячная норма осадков. Город частично остались без света, многие дома затоплены, люди передвигаются по улицам на лодках или по пояс в воде, сообщает Украина24.

Мариуполь оказался под водой за считанные часы, мощный ливень не утихал ни на минуту. Машины затапливало, по улицам плавали баки для мусора.

Житель Мариуполя Юрий Бандуров рассказал, что утром, выйдя на улицу, свою машину нашел не сразу, поскольку ее на десяток метров смыло водой.

Вода через дверь просачивалась в подъезды и заливала подвалы. На одном из предприятий струей воды вырвало металлические ворота.

"Ручей вышел из берегов и уровень воды во дворе стоял полтора метра. У нас затопило 8 автомобилей, очень много ила было" , - говорит директор ремонтного предприятия Олег Трухмаев.

Убытки подсчитывают и в местной библиотеке - вода сочилась из подвалов, намокла вся мебель. Но больше всего сотрудники опасаются, что от сырости могут испортиться книги.

"Пока еще из аварийного входа текла вода, мы справлялись сами. И пошла вода уже из подвала, прямо ручейками. Мы уже ничего не могли сделать, открыли дверь и она шла уже как водопад" , - сообщила заместитель директора детской библиотеки имени А. П. Чехова Наталья Тюхай.

Больше всего бедствия такая погода﻿ нанесла частным домам. До конца дня спасательные службы обещают ликвидировать последствия непогоды. Однако синоптики обещают - дожди будут заливать Донбасс всю неделю.