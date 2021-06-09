Топ-10 лучших в мире фото дикой природы от BigPicture Natural World

Конкурс фотографий дикой природы BigPicture Natural World назвал победителей. Гран-при получила Джо-Энн Макартур из Австралии за фотографию кенгуру, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщили организаторы конкурса на своей странице bigpicturecompetition. Фотографы, которые приняли участие в этом мероприятии, сделали все возможное, чтобы поймать нужный кадр. Своими работами они пытались вдохновить людей защищать природу и беречь нашу планету.

Мы собрали для вас топ-10 фотографий-победителей.

Фото "Надежда на сожженной плантации", автор Джо-Энн Макартур (Австралия).

Почти три миллиарда животных погибли или были перемещены в результате лесных пожаров в Австралии в 2019 и 2020 годах. Этот серый кенгуру с малышом – выжившие счастливцы.

Фото "Надежда на сожженной плантации", автор Джо-Энн Макартур (Австралия). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (Вьетнам).

Фотограф плавал с рыбами 4 дня в поисках идеального ракурса. На пятый день рыбы позволили ему присоединиться к стае. На шестой день он присоединился к рыбе без камеры.

Фото "Барракуда", автор Юнг-Сен Ву (Вьетнам). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Босс", автор Мишель Вальберг (Канада).

Медведь поднял голову, встряхнул ею, посмотрел на фотографа долю секунды, а затем снова погрузился в воду, чтобы поесть.

Фото "Босс", автор Мишель Вальберг (Канада). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Клюв в клюв", автор Шейн Калин (Канада).

Причесывая перья друг друга, вороны по очереди осматривали партнера, заглядывая даже в клюв. При этом птицы разговаривали друг с другом в течение всего процесса.

Фото "Клюв в клюв", автор Шейн Калин (Канада). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Другая планета", автор Фрэн Ребре (Испания).

То, что с земли выглядело горами, оказалось потухшими вулканами, что и отражено этим кадром, сделанным с дрона облачным июньским днем. Необычная перспектива негостеприимного пейзажа создает потустороннюю атмосферу.

Фото "Другая планета", автор Фрэн Ребре (Испания). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Кубок огня", автор Саранг Найк (Индия).

Этот гриб, освещенный простым фонариком, был одним из многих, растущие вокруг дома фотографа в сельской местности. Во время сезона дождей грибы выделяли густые желто-коричневые споры.

Фото "Кубок огня", автор Саранг Найк (Индия). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Знак приливов", автор Ральф Пейс (США).

Выброшенная маска для лица в форме морской черепахи привлекла внимание калифорнийского морского льва. Последствия пандемии, вероятно, сохранятся в наших океанах на долгие годы.

Фото "Знак приливов", автор Ральф Пейс (США). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Сокровище на льду", автор Жмарек Яковски (Норвегия)

Из-за таяния льда в связи с изменениями климата белые медведи стремительно теряют место жительства. Этот счастливец временно поселился на небольшом айсберга – нашел приют на ночь.

"Сокровище на льду", автор Жмарек Яковски (Норвегия). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Кот лесной европейский", автор Владимир Чех (Чехия).

Кот лесной европейский – редкая и неуловимая для фото животных. Чтобы поймать этот момент, фотограф изучал местность в течение нескольких месяцев.

"Кот лесной европейский", автор Владимир Чех (Чехия). Источник: bigpicturecompetition.org

Фото "Тяжелые переговоры", автор Аяла Фишаймер (Израиль)

Детеныш арабской рыжей лисы вынюхали в песке землеройку и начало с ней играть. Кажется, что несчастная животное просит лису помиловать ее.