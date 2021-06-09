Суд Москвы признал фонды и штабы Навального экстремистскими

Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основателем которых является лидер российской оппозиции Алексей Навальный, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, сообщает Деловая столица.

Такое решение суд принял на заседании сегодня, 9 июня, по ходатайству прокуратуры Москвы.