Суд Москвы признал фонды и штабы Навального экстремистскими
Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основателем которых является лидер российской оппозиции Алексей Навальный, а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями, сообщает Деловая столица.
Такое решение суд принял на заседании сегодня, 9 июня, по ходатайству прокуратуры Москвы.
"Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального", — говорится в сообщении.