Путин прокомментировал новую форму сборной Украины по футболу

Президент России Владимир Путин считает, что новая форма сборной Украины на Евро-2020 пренебрегает "волей" крымчан, имея в виду незаконный референдум по "присоединению" украинской полуострова к России, сообщает Украинская правда.

"Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия", - заявил Путин в эфире "Россия 1", цитирует "РБК".

Путин также говорит, что не удивлен дизайном украинской формы, поскольку здесь позиция Киева последовательная – пренебрежение "волеизъявлением" жителей Крыма.

На новой форме сборной изображен контур границ Украины, в частности с Крымом, который в 2014 году оккупировала Россия. Там также есть слова "Слава Украине! Героям слава!".