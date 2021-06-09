Арестович рассказал, почему перешел от Порошенко на сторону Зеленского

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил, почему он сначала хвалил президента Украины Петра Порошенко, а после - переметнулся на сторону Владимира Зеленского, сообщает Телеграф.

Об этом он рассказал в интервью. По словам Арестовича, хвалить Зеленского он начал еще до его победы на выборах.

"Я оцениваю реальные шаги. С самого начала, если вы внимательно посмотрите, я говорил, что Зеленский человек хороший, хочет добра Украине. Я говорил, что он непрофессиональный и команда у него непрофессиональная. Как это – в воюющей державе ставить человека, который не любит войну. Я оценивал не Зеленского, а людей, которые такое решение принимали, когда голосовали за Зеленского. Война – это последний аргумент. А Порошенко при всех его недостатках – президент воюющей страны, воевал, обеспечивал планирование - стратегическое, оперативное" , - вспоминает спикер Украины в ТКГ.

Арестович говорит, что изначально он критиковал и Порошенко - до того, как он занялся армией Украины.

"Я не призывал голосовать, но я сделал ставку на него как на кандидата, но я же не в числе порохоботов записных. Я высказывал свое мнение" , - говорит Арестович.

Он не скрывает, что у него были достаточно большие опасения относительно того, насколько Зеленский зависим от России. Дескать, говорили о связях с Портновым, с Коломойским.