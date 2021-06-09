Байден заявил о решимости США играть роль лидера на мировой арене
Соединенные Штаты полны решимости играть роль сильного лидера на международной арене. Об этом заявил в среду на встрече с американскими военнослужащими по прибытии в Великобританию президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.
"Мы привержены тому, чтобы вести за собой с силой", - сказал глава администрации США.
При этом он напомнил, что прибыл в Европу для участия в ряде саммитов, в том числе российско-американском.
"Я еду на Группу семи, потом на министерскую встречу НАТО (очевидно, он имел в виду саммит - ред.), а затем встречаться с господином Путиным, дабы поставить его в известность о том, что я хочу, чтобы он знал", - сказал Байден.