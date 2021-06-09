Умерла исполнительница главной роли в "Три орешка для Золушки"

Умерла знаменитая чешская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова. Ей было 68 лет. Об этом сообщил сын актрисы Йозеф Абрагам. Шафранкова долгое время боролась с тяжелым недугом — раком легких, сообщает 420on.

Либуше Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в Брно. С детства она увлекалась театром, в Брно она окончила театральное училище. Затем она переехала в Прагу, где играла на сцене известного авторского пражского театра «Драматический клуб». Здесь же она познакомилась со своим будущем мужем — известным чешским актером Йозефом Абрагамом.

Успех к актрисе пришел после фильма «Бабушка» по роману известной чешской писательницы Божены Немцовой. В 19 лет она сыграла главную роль в фильме-сказке «Три орешка для Золушки» режиссера Вацлава Ворличека. С этого момента на Шафранкову обрушилась всенародная любовь и она стала одной из самых заметных фигур чешского кинематографа. Шафранкова снималась в фильмах «Русалочка» (1975), «Принц и Вечерняя Звезда» (1979), «Третий принц» (1982), «Праздник подснежников» (1983), «Коля» (1996) и др.

С 2014 года Либуше Шафранкова боролась с раком легких. В прошлом году из-за проблем со здоровьем она отказалась от съемок сказки «Маманек», где должна была сыграть королеву.

«Ее всегда называли Либушка, и никогда — Либуше, потому что она была такой милой девушкой, что нельзя было сказать иначе. Либушка была невероятно талантливой актрисой», — рассказал сценарист Зденек Сверак.