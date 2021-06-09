НАТО будет развивать военную активность в Арктике

Страны Североатлантического альянса намерены в ближайшие годы нарастить коммерческую и военную активность в Арктике, сообщает ТАСС.

Об этом в среду заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс в ходе онлайн-конференции Атлантического совета.

"Так как мы упомянули Арктику, наша цель - рассмотреть [возможность] увеличения там своей активности с коммерческой и военной точек зрения" , - сказал он.

По словам генерала, США и НАТО, в частности, намерены обеспечить в регионе безопасную навигацию для коммерческих судов в международных водах, правила которой, как он утверждает, нарушаются Россией и Китаем.