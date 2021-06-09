Базу Ирака, где ранее были военные США обстреляли ракетами
База иракских ВВС Балад к северу от Багдада, на которой расквартированы обслуживающие иракские истребители F-16 иностранные специалисты, а также сотрудники американской частной военной компании Sallyport Global, подверглась в среду ракетной атаке, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в сообщении, распространенном государственной службой Ирака по вопросам информирования в сфере безопасности.
"Три ракетных снаряда упали на базу ВВС Балад вечером в среду", - отмечается в заявлении, размещенном на странице службы в Twitter.
В нем отмечается, что пострадавших и разрушений в результате обстрела нет. В прошлом на авиабазе Балад была дислоцирована ограниченная летная группа ВВС США, однако позднее все боевые подразделения международной коалиции покинули объект.