Путин заявил, что санкции США уже не могли предотвратить "СП-2"

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока-2", поэтому они и не введи санкции, сообщает Страна.ua.

Об этом Путин упомянул 9 июня в интервью, показанном в эфире телеканала "Россия 24".