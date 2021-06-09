Путин заявил, что санкции США уже не могли предотвратить "СП-2"
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что у США уже не было шансов остановить достройку "Северного потока-2", поэтому они и не введи санкции, сообщает Страна.ua.
Об этом Путин упомянул 9 июня в интервью, показанном в эфире телеканала "Россия 24".
"Вот только что более или менее разобрались с "Северным потоком - 2". А ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам Федеративной Республики Германии. Делали Штаты, потому что им было так выгодно. Но здесь уже дальше было бессмысленно сопротивляться и вводить санкции, потому что его достроили. Первая нитка готова! Вроде как отказались от таких санкций. Но США идут так, и таким темпом, и туда, куда считают нужным. По сути, абсолютно игнорируя интересы других участников", - сказал Путин.