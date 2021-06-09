Захарова посоветовала Европе бояться "американского большого брата"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале посоветовала Европе бояться не «придуманных русских хакеров», а американского «большого брата», который постоянно «подглядывает и прослушивает, сообщает Лента.Ру.

Она напомнила о деле бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена и отметила, что недавно о нем появилось разоблачение на основе опубликованных материалов обвинения.

Захарова отметила, что в конце мая Европейский суд по правам человека вынес окончательное постановление по делу в связи со вскрытыми Сноуденом фактами массовой кражи данных миллионов европейцев и слежки за ними американскими спецслужбами при поддержке Великобритании и Швеции.

Официальный представитель добавила, что события 15-летней давности повторились в настоящее время и пояснила, что по иронии судьбы тогда Швеция помогла США следить за Европой, а теперь Дания содействовала в шпионаже за Европой и Швецией.