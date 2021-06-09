Минздрав выделил еще 1,2 млрд гривен на борьбу с COVID-19

Министерство здравоохранения перераспределило Национальной службе здоровья на пакет лечения коронавирусной болезни еще 1,2 млрд грн, сообщает Деловая столица.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабинета министров со ссылкой на пресс-службу Минздрава. Расходы Нацслужбы здоровья увеличены за счет средств, которые предусматривались для обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

"Средства, предусмотренные на закупки по договорам управляемого доступа, могут быть не использованы в полной мере из-за продолжительности процедуры введения такого механизма. Поэтому мы перераспределили их на нужды лечения и подготовки больниц к возможной новой волне COVID-19" , — сказал заместитель министра здравоохранения Петр Емец.

Он добавил, что Минздрав и ГП "Медицинские закупки Украины" будут способствовать внедрению договоров управляемого доступа, а потенциальная экономия средств, в том числе и за счет прозрачных закупок, позволит реализовать этот механизм в этом году.