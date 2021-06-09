Франция заморозила помощь африканской республике ЦАР

Франция приостановила финансовую помощь и военное сотрудничество с Центральноафриканской Республикой из-за "массовых кампаний дезинформации" против Франции и ее официальных лиц, сообщает Лига.net.

Франция сократила бюджетную поддержку своей бывшей колонии на €10 млн евро и прекратила прямое военное сотрудничество, передает Reuters со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции.

"Ряд обязательств, взятых властями ЦАР в отношении Франции, не были выполнены" , – заявили в министерстве.

В том числе речь идет об онлайн-кампаниях, направленных на подрыв французского влияния. У Франции в ЦАР около 300 солдат, в том числе те, которые работают в миротворческой миссии ООН и в учебном подразделении Европейского Союза.

В министерстве заявили, что международные миссии останутся без изменений, но французские военные больше не будут сотрудничать с вооруженными силами ЦАР.

Агентство пишет, что Франция соперничала с Россией за влияние в республике после того, как Москва направила сотни военных инструкторов в помощь правительственным войскам в их борьбе с группами повстанцев.