Европарламент намерен изучить роль РФ в скандале с самолетом Ryanair

Европарламент собирается призвать Европейский Союз изучить роль России в инциденте с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске для задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича, сообщает Сегодня.

Проект резолюции по действиям белорусских властей, голосование по которой должно состояться 10 июня, опубликован на сайте Европарламента. Евродепутаты отмечают, что если участие россиян в преступлениях режима Александра Лукашенко будет доказана, то против них следует ввести санкции, а посадку самолета белорусскими властями прямо называют "террористическим актом".

"Расследование должно изуч﻿ить возможную роль России в террористическом акте, совершенном белорусским режимом. Если это будет доказано, любой гражданин России, прямо или косвенно участвовавший в этой операции, должен подвергнуться санкциям в рамках глобального режима санкций ЕС за нарушение прав человека", – говорится в обнародованном документе.

В Европарламенте также подозревают Россию и в других аспектах причастности к режиму Лукашенко, в частности финансовую поддержку и помощь спецслужб.

Кроме того, в резолюции предлагается ограничить доступ белорусских дипломатов в здание Европарламента и расширить санкции против Беларуси, в том числе до отключения от системы SWIFT и запрет для европейских компаний работать с этой страной.