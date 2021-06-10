В Пентагоне заявили об отсутствии сроков закрытия тюрьмы Гуантанамо

Администрация США пока не устанавливала четких сроков закрытия американской спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мне не известно о том, что существуют какие-то установленные сроки [закрытия спецтюрьмы]" , - отметил он.

Кирби рассказал, что в данный момент Пентагон, Госдепартамент, Минюст, а также Совет национальной безопасности при Белом доме "проводят тщательную проверку, направленную на закрытие объекта". Он допустил, что после ее завершения будет известна точная дата закрытия спецтюрьмы.