В Пентагоне заявили об отсутствии сроков закрытия тюрьмы Гуантанамо
Администрация США пока не устанавливала четких сроков закрытия американской спецтюрьмы в Гуантанамо (Куба, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мне не известно о том, что существуют какие-то установленные сроки [закрытия спецтюрьмы]", - отметил он.
Кирби рассказал, что в данный момент Пентагон, Госдепартамент, Минюст, а также Совет национальной безопасности при Белом доме "проводят тщательную проверку, направленную на закрытие объекта". Он допустил, что после ее завершения будет известна точная дата закрытия спецтюрьмы.
"Президент [США Джо Байден] был серьезен, когда сказал, что хочет закрыть этот объект. Министерство обороны поддерживает эту цель, мы являемся неотъемлемой частью этого межведомственного процесса и будем продолжать работать над этим", - заключил пресс-секретарь.