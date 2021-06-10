Арестович указал на зависимость ВСУ от российского горючего

В случае отказа от поставок топлива из России и Белоруссии украинская армия может на месяц-два потерять боеспособность, сообщает Лента.Ру.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович.

"У России и Белоруссии мы закупаем 70 процентов топлива. Это же топливо и для вооруженных сил на самом деле. То есть, мы можем принципиально сказать "нет" и останемся на месяц, на два без топлива в Вооруженных силах Украины" , — ответил Арестович на вопрос о необходимости разрыва отношений с Москвой и Минском.

Он также подчеркнул, что если государство заботится о собственных перспективах, о народе, то должно проводить ревизию внешних отношений и оставить те, которые необходимы стране. Советник напомнил, что в истории множество примеров, когда конфликтующие страны не разрушали отношения окончательно, в том числе торговые.