Албанскому президенту объявили импичмент

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны Илиру Мете за нарушение Конституции и отстранил его от занимаемого поста, сообщает Лента.Ру.

Импичмент поддержали 104 парламентария, выступили против только семь. Еще трое воздержались от участия в голосовании. В ближайшие три месяца вопрос об отстранении Мете от должности рассмотрит Конституционный суд Албании, передает Associated Press. Отмечается, что это первый случай в истории страны, когда президента отстраняет парламент.

Голосование прошло после того, как парламентское расследование подтвердило несоблюдение Конституции со стороны Мете. Президент нарушил ее «предвзятым подходом» к правящей Социалистической партии во время парламентской избирательной кампании в апреле 2021 года.

В конце апреля группа депутатов от социалистов потребовала провести расследование в отношении Мете. По их мнению, президент страны виновен в провоцировании нестабильности и насилия в Албании, а также в сближении с оппозицией. Сам президент Албании раскритиковал расследование парламента, а импичмент назвал незаконным.