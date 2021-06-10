"Сосисочная война": Британия и ЕС пригрозили друг другу

Великобритания и Европейский союз (ЕС) не сумели договориться о регуляции поставок товаров в Северную Ирландию после Brexit и обменялись угрозами в своем противостоянии по этому вопросу, прозванным сосисочной войной, сообщает Лента.Ру.

Такое название острые дискуссии Лондона и Брюсселя получили в прессе из-за того, что они касаются ввоза в Северную Ирландию мясной продукции из других частей Британии.

Договоренностей о разрешении противоречий пытались достичь британский министр по вопросам Brexit Дэвид Фрост и еврокомиссар Марош Шефчович, пишет Reuters.

"Никакого прорыва нет. Впрочем, провала тоже, мы продолжаем вести переговоры" , — пояснил Фрост журналистам.

Близкий к переговорам собеседник Reuters заявил, что Лондон готов рассмотреть все варианты развития событий в том случае, если переговоры так и не увенчаются успехом. Британия готова, в том числе в одностороннем порядке продлить льготный период для упрощенных поставок своей продукции в Северную Ирландию.

Шефчович же заявил, что ЕС не исключает усиления активности в юридическом поле, что может довести дело до суда или закончиться введением квот.

«Сосисочная война» вокруг поставок в Северную Ирландию, входящую в состав Великобритании, связана со стремлением ограничить доступ британцев к единому европейскому рынку. Эта британская территория даже после Brexit осталась частью таможенной территории ЕС по соглашению Брюсселя и Лондона: решение приняли для того, чтобы избежать появления границы с Ирландией, которая, в свою очередь, является независимым государством и остается в составе Евросоюза.

Отсутствие границы остается чувствительным политическим вопросом: оно обусловлено соглашениями 1998 года, положившим конец вооруженному конфликту с участием националистов в Северной Ирландии.